【疫市營商】植物肉只能代替漢堡扒？茶舍：推環保要美味才有商機

新冠肺炎疫情來臨都市人更著重健康飲食，加上健康食品大行其道，茶舍結合素食創新概念再突破，菜單中引入植物肉研發新商機。

去年 10 月於中環開業的「茶研 The Tea Academïcs 」是 The Academïcs Group 集團旗下的分支品牌，手工茶結合環球美食的概念營運，最近嘗試將植物肉融入菜單，同時是人造肉品牌 Impossible Foods 合作餐廳之一。

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The Academïcs Group 營運總監何蔚詩（Daisy）憶述：「上年 6 月左右跟 Impossible Foods 合作舉行街頭試食的實驗活動，發現植物肉口感、食材和質感良好，試食者難分辨植物肉。我們認為雖然是植物肉，滿足喜愛食肉的感覺，然而選擇將植物肉添加菜單之中。」

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近年廣受歡迎的植物肉一般用於替代漢堡扒、只適用快餐漢堡包，其實植物肉配搭千變萬化。何蔚詩又說，本港普遍肉食者較多，正因如此在常規素食菜單中加入植物肉，讓初期轉食素食肉食人士容易入門。

新冠肺炎疫情期間健康商機當道，對健康主題茶舍成正面影響，何蔚詩又指，由選址到餐廳構思共花 6 至 8 個月時間。她稱：「去年開業至今，近半年業務持一直增長，希望盈利可以做到 15 % 至 20 %；現在疫情稍緩和，堂食和外賣比例分別 7 : 3。」

何蔚詩又說，新冠肺炎疫情令市民更著重健康，從而選擇素食及優雅地方用餐，餐廳以手工茶和素食為主打賣點；雖然當下素食和植物肉不太流行，但長遠來說，繼續以概念發展下去，相信推廣植物肉和素食，希望藉著這概念宣揚減碳排放量的環保訊息。

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