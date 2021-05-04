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【有望外遊？】需先接種疫苗　歐盟最快6月放寬非EU遊客入境

業界頭條 15:29 2021/05/04

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隨著各國展開新冠肺炎疫苗接種，旅遊業有望重啟。歐盟執行委員會早前公布建議方案，成員國最快可在 6 月起放寬旅遊限制，准許非歐盟國家旅客入境，但旅客入境前必須接種疫苗。

即將重啟新加坡旅遊氣泡 旅議會：業界恢復元氣要以年計見下頁

歐盟現時只容許 7 個澳洲、新加坡等非歐盟國家的旅客入境。據執行委員會最新的建議方案指，容許疫情受控的國家，並已完成接種歐盟認可新冠疫苗的旅客入境。現時歐盟認可的疫苗包括：輝瑞（Pfizer）／BioNTech、牛津／阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）及強生（Johnson & Johnson）疫苗，方案亦建議未來可拓展至獲世衛批准緊急使用的疫苗，意味接種中國科興或國藥疫苗未來可入境歐盟。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

現時歐盟認可的疫苗包括，輝瑞（Pfizer）、BioNTech、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）及強生（Johnson & Johnson）疫苗，方案亦建議未來可拓展至獲世衛批准緊急使用的疫苗，意味接種中國科興或國藥疫苗未來可入境歐盟。

政府研港澳「旅遊氣泡」 旅遊巴公司：已陷絕境最好明天開關見下頁

歐盟目前與世界衛生組織合作，推出可以在歐盟成員國以外通用的疫苗證書，可作為接種疫苗的證明，以符合各國入境條件。此外，方案亦設立緊急機制，歐盟可以向疫情急劇惡化的國家，實施旅遊限制。

回港易擴大至其他省・機場入境 廠商會：為中港雙向免檢踏出第一步見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：unsplash、EmDee 

撰文 : 廖淑瑩

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