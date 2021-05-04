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【疫市營商】疫情「鎖國」帶動　 聯合國報告：2020年網上銷售佔零售總額19％

商管策略 16:34 2021/05/04

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新冠肺炎疫情期間，市民逗留在家的時間較長，間接改變消費模式。據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）最近的報告顯示，在疫情影響下，2020 年全球網上銷售上升，佔整體零售額近 19% 。

飲食・零售業成重災區 調查：7 成在港日企指疫情打擊業務見下頁

報告指出，新冠肺炎疫情下大部分國家採取封鎖措施，令全球網上銷售佔比在 2020 年上升至 19%，高於 2019 年的 16%。其中，南韓在網上銷售佔比最高，由 2019 年的 20.8% 增長至 25.9%，其次為中國（24.9％）、英國（23.3%）及美國（14%）。以各電商整體商品銷售額（GMV）來看，中國的阿里巴巴居冠，其次為美國的亞馬遜（Amazon）。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

以各電商整體商品銷售額（GMV）來看，中國的阿里巴巴居冠，其次為美國的亞馬遜（Amazon）。

疫情阻礙物流 中國年輕人「新寵」日本 Bearbrick 炒至 16 萬見下頁

不過，新冠肺炎疫情令消費（B2C）電貿企業好壞參半，在網購平台傳出佳績的同時，主打旅遊的電商平台的 GMV 則錄得大跌。其中，網上旅遊公司 Expedia 的 GMV 排名從 2019 年的第 5 名跌至第 11 名、Booking Holdings 從第 6 名跌至 12 名、預訂平台 Airbnb 則從第 11 名退到第 13 名。報告指出，2020 年前 13 大的 B2C 電商企業總 GMV 增長 20.5%，達 2.9 萬億美元。

疫情影響出口大跌 港產精品手錶轉型加強跨界聯乘見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：PYMNTS.com、Dreamstime、Tim Reckmann

撰文 : 廖淑瑩

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