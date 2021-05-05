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節省成本可以去到幾盡？日本咖啡店用「尖叫雞」代替電子鐘

商管策略 11:16 2021/05/05

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新冠肺炎疫情令經營環境變得困難，不少企業都要開源節流。日本有咖啡店竟然用「尖叫雞」取代電子鐘，當顧客需要點餐時，只要按下「尖叫雞」即可，節省成本之餘又可以營造搞笑的氣氛。

台灣菠蘿包引發「公關災難」？日本 Wendy’s 新產品最終正名「香港菠蘿包」見下頁

不少日本餐廳都會在桌子上設置電子鐘，方便顧客呼叫店員。但最近有日本網民發現，連鎖咖啡店 KOMEDA  (コメダ珈琲店) 就在桌子兩旁掛上「尖叫雞」，取代以往的電子鐘，店員亦在「尖叫雞」旁邊貼上「呼出」字樣，示意顧客可以利用「尖叫雞」呼叫店員。雖然「尖叫雞」的價錢比電子鐘便宜，但當多個顧客同時按下「尖叫雞」呼叫店員時，相信場面會十分「壯觀」！

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超越靜岡縣 鹿兒島首奪日本茶葉產值冠軍見下頁

在新冠肺炎疫情下，不少小型咖啡店要想辦法生存，其中在秋葉原更興起「主題咖啡店」熱潮。據日本節目《羽鳥慎一モーニングショー》指，秋葉原街頭上有多名身穿特別服飾的女性到處拉客，甚至在街上跳舞。

原本以女僕咖啡店的聞名的秋葉原，最近出現不少以護士和魔術師等為主的咖啡店開業。但據節目所指，這些新興咖啡店其實是夜店，並跟客人有親密接觸。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：maimai_841JK@Tiwtter、pirorilcovsky@Tiwtter、PORTA、食癮，拾影

撰文 : 廖淑瑩

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