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【港牌勁劈價】有 Level 2 證書! 建溢康獨立包裝外科口罩 Pandamart 破底價售 $5/30個【附購買方法】

業界頭條 17:30 2021/05/04

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網店 Pandamart 不時也推出特價產品，記者發現今次店方以超特價發售溢康外科獨立包裝 Level 2 口罩。 
                           
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

溢康口罩是知名香港品牌， Pandamart 今次以超特價發售的這款口罩為 Level 2 口罩，成人尺寸，一盒有 30 個，全獨立包裝。這款口罩在其他網店的售價約 $99，但今次 Pandamart 卻以 $5 發售，平均每個只售 $0.17，相信是現時市場上最平而有 Level 2 證書的口罩。
 
不過在 Pandamart 購買是有技巧的，購買詳情請參照下圖。如果能成功搜出上述口罩的話，就可以繼續購買，注意每人限購 2 盒。每張訂單最低消費金額為 $60，運費網店會標明。注意如無法搜出上述口罩，可能是已售罄，或閣下的地址無法運送此貨。

【其他內容】 日本版 Medicom 防霧獨立包裝口罩 百佳售 $58.5/40個

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建溢康口罩規格

- 175x95mm 成人
- 獨立包裝 - ASTM Level 2 (PFE, BFE≥98%)
- 一盒 30 個
- EN14683 TYPE IIR
- UV及Ozone雙重口罩消毒
- 原產地: 中國

售價 $5

口罩購買網站<<<

【其他內容】  【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

【其他內容】 【附購買連結】GOVEK Level 3 粉紅色口罩 售 $38/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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