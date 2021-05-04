【原價$99】有 Level 2 證書! 建溢康獨立包裝外科口罩 Pandamart 破底價售 $5/30個【附購買方法】

網店 Pandamart 不時也推出特價產品，記者發現今次店方以超特價發售溢康外科獨立包裝 Level 2 口罩。



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溢康口罩是知名香港品牌， Pandamart 今次以超特價發售的這款口罩為 Level 2 口罩，成人尺寸，一盒有 30 個，全獨立包裝。這款口罩在其他網店的售價約 $99，但今次 Pandamart 卻以 $5 發售，平均每個只售 $0.17，相信是現時市場上最平而有 Level 2 證書的口罩。



不過在 Pandamart 購買是有技巧的，購買詳情請參照下圖。如果能成功搜出上述口罩的話，就可以繼續購買，注意每人限購 2 盒。每張訂單最低消費金額為 $60，運費網店會標明。注意如無法搜出上述口罩，可能是已售罄，或閣下的地址無法運送此貨。

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建溢康口罩規格



- 175x95mm 成人

- 獨立包裝 - ASTM Level 2 (PFE, BFE≥98%)

- 一盒 30 個

- EN14683 TYPE IIR

- UV及Ozone雙重口罩消毒

- 原產地: 中國



售價 $5



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。