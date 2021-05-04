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【疫市反擊】盾牌口罩唔玩劈價! 改豪送大禮吸客 買 $200 口罩送充電吸塵機!

商管策略 08:35 2021/05/04

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口罩市場競爭激烈，口罩劈價情況不時出現。不過盾牌口罩一改策略，今次改以送禮形式吸客。 
                         
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

盾牌口罩表示，買家凡於盾牌防疫產品中心購物滿 $200，皆有 1 件禮物贈送，隨客戶挑選。但注意因為每個門市部存放空間有異，所以各門市部贈送禮品會不一樣。各門市部贈送的禮品可見下圖。根據盾牌提供的資料，最抵的是價值 $199 的 Welly 充電吸塵機，即買 $200 口罩就可以同時得到 $199 的吸塵機。

注意此優惠只限買家以正價購買產品，或者使用 VIP 折扣卡購買。禮物數量有限，送完即止，建議大家購買前先向店方查詢存貨量 (門市資料見下圖)。

【其他內容】 日本版 Medicom 防霧獨立包裝口罩 百佳售 $58.5/40個
 

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【其他內容】 【附購買連結】GOVEK Level 3 粉紅色口罩 售 $38/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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