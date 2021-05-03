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藍鷹牌口罩香港代理周年慶感謝祭 多款優惠同時推出

行內熱話 23:35 2021/05/03

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藍鷹牌口罩香港代理旻洋國際表示，正推出周年慶感謝祭。
                          
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

旻洋國際表示，為答謝用戶過往的支持, 周年慶感謝祭回饋活動會由即日開始到 5 月 31 日，優惠詳情如下:

1.最強優惠套裝: NP-3D 系列 N95 口罩 5 盒套裝 $600, 再加送一盒, 平均為 $100/盒, 一盒 50 片(套裝如下圖)

2.全店正價貨品88折 (不包括優惠套裝), 必須輸入優惠碼: 3THANNIVERSARY, 才可享有折扣

【其他內容】 日本版 Medicom 防霧獨立包裝口罩 百佳售 $58.5/40個
 

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【其他內容】  【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

【其他內容】 【附購買連結】GOVEK Level 3 粉紅色口罩 售 $38/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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