藍鷹牌口罩香港代理周年慶感謝祭 多款優惠同時推出

藍鷹牌口罩香港代理旻洋國際表示，正推出周年慶感謝祭。



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旻洋國際表示，為答謝用戶過往的支持, 周年慶感謝祭回饋活動會由即日開始到 5 月 31 日，優惠詳情如下:



1.最強優惠套裝: NP-3D 系列 N95 口罩 5 盒套裝 $600, 再加送一盒, 平均為 $100/盒, 一盒 50 片(套裝如下圖)

2.全店正價貨品88折 (不包括優惠套裝), 必須輸入優惠碼: 3THANNIVERSARY, 才可享有折扣

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。