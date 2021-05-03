  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鳳梨之亂】超越日本・中國　香港入口台灣鳳梨3月增至1768噸

業界頭條 17:44 2021/05/03

分享：

中國在 3 月初禁止台灣鳳梨入口，台農紛紛拓展其他市場。台灣農委會日前公布 3 月鳳梨出口數字顯示，出口至香港的鳳梨由 2 月的 12 噸，急增至 1,768 噸，而香港更超越日本，成為進口台灣鳳梨最多的地區！

台灣菠蘿包引發「公關災難」？日本 Wendy’s 新產品最終正名「香港菠蘿包」見下頁

根據農委會數字顯示，3 月鳳梨出口總量達 4,717 噸，當中香港及日本進口最多，分別為 1,768 和 1,719 噸。在中國未禁止台灣鳳梨進口前，香港 2 月的台灣鳳梨進口量只有 13 噸。

中國宣布禁止台灣鳳梨入口後，香港的入口量在短短 1 個月內急增 135 倍，甚至已超越中國 2 月時的 1,785 噸；但跟去年同期比較，台灣鳳梨的總出口量仍下降約 6 成。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

趁食肆倒閉潮搶舖位開新店 壽司郎成日本疫情大贏家見下頁

台灣鳳梨在日本同樣引起搶購潮，其中當地連鎖超市 BELX 便靠售賣台灣鳳梨令生果銷售額在 4 月時增加 1.5 倍。不過，日本士多啤梨「當造期」遇上鳳梨熱潮，令前者銷情受到影響，但超市售賣台灣鳳梨營業額創新高，彌補公司的損失。BELX 上季售出台灣鳳梨近 7,000 箱，本季目前預計可能賣出超過 20,000 箱，希望能確保貨源充裕。

中國吉野家1.7元任食邊爐・CEO玩抖音 食客：我們不吃這一套見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：sunbelx、農委會、高雄市政府、t-mizo

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【救市攻略】居酒屋40秒變身拉麵店！日本食店「二刀流」模式救生意
2021/04/26
【救市攻略】居酒屋40秒變身拉麵店！日本食店「二刀流」模式救生意
【SME學堂】快剪店開在廁所邊・書店書籍只以封面示人？車站店舖賺錢的秘密
2021/04/26
【SME學堂】快剪店開在廁所邊・書店書籍只以封面示人？車站店舖賺錢的秘密
商業營銷 市場拓展 台灣 香港 日本 鳳梨

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣