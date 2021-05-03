中國在 3 月初禁止台灣鳳梨入口，台農紛紛拓展其他市場。台灣農委會日前公布 3 月鳳梨出口數字顯示，出口至香港的鳳梨由 2 月的 12 噸，急增至 1,768 噸，而香港更超越日本，成為進口台灣鳳梨最多的地區！

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根據農委會數字顯示，3 月鳳梨出口總量達 4,717 噸，當中香港及日本進口最多，分別為 1,768 和 1,719 噸。在中國未禁止台灣鳳梨進口前，香港 2 月的台灣鳳梨進口量只有 13 噸。

中國宣布禁止台灣鳳梨入口後，香港的入口量在短短 1 個月內急增 135 倍，甚至已超越中國 2 月時的 1,785 噸；但跟去年同期比較，台灣鳳梨的總出口量仍下降約 6 成。

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台灣鳳梨在日本同樣引起搶購潮，其中當地連鎖超市 BELX 便靠售賣台灣鳳梨令生果銷售額在 4 月時增加 1.5 倍。不過，日本士多啤梨「當造期」遇上鳳梨熱潮，令前者銷情受到影響，但超市售賣台灣鳳梨營業額創新高，彌補公司的損失。BELX 上季售出台灣鳳梨近 7,000 箱，本季目前預計可能賣出超過 20,000 箱，希望能確保貨源充裕。

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Photo：sunbelx、農委會、高雄市政府、t-mizo