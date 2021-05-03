【你有張良計】不怕徵收218％關稅！澳洲酒商經第3地出口紅酒到中國

中國早前向澳洲的龍蝦、大麥、紅酒等產品徵收關稅。不過「你有張良計，我有過牆梯」，有澳洲酒商經第 3 地出口產品到中國，避開關稅措施，同時凸顯中國仍然對澳洲產品需求強勁。

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旗下擁有多款知名紅酒的澳洲最大酒商美譽酒業（Accolade Wines）表示，會由智利及其他國家出口紅酒至中國，以避開中國去年 11 月起對澳洲進口紅酒徵收 218% 的關稅。

研究機構 IbisWorld 分析員 Matthew Reeves 表示，雖然澳洲的中小型酒商受中國新關稅措施影響，但澳洲一些大型酒商有足夠的資源，令產品可以繞道到第 3 地將紅酒輸往中國。

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▲ 旗下擁有多款知名紅酒的澳洲最大酒商美譽酒業（Accolade Wines）表示，會由智利及其他國家出口紅酒至中國，以避開中國去年 11 月起對澳洲進口紅酒徵收 218% 的關稅。

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除了紅酒商找到方法將紅酒輸往中國，澳洲煤商也改為進軍印度、巴基斯坦及中東國家等新市場，但這些國家進口的煤炭，最終仍是輸往中國。

澳洲煤商 Whitehaven 今年初曾表示，中國禁止澳洲煤炭進口後，已改變海運煤炭貿易流向。在禁令下，中國為因遇上嚴寒冬季和國內需求急增，因而在去年底提高煤炭的進口總配額，並以較高成本從俄羅斯、印尼及南非購買煤炭，以彌補國內產量不足的情況。

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