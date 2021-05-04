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【營銷策略】超越靜岡縣　鹿兒島首奪日本茶葉產值冠軍

商管策略 13:13 2021/05/04

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過去在日本茶葉產值一直位居第二的鹿兒島縣，於 2019 年的統計數據首度擊敗長期居首的靜岡縣。雖然鹿兒島縣首次奪冠，但日本茶業市場現時面對一個挑戰，令銷售變得困難。

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靜岡縣在日本茶葉界一直享負盛名，根據日本政府農林水產省統計，自 1967 年以來，靜岡縣茶葉產值一直位居日本第一；1980 年更錄得 746 億日圓的記錄，與第 2 名的鹿兒島縣相差超過 5 倍。

不過，隨著高級茶葉市場受樽裝茶飲普及影響，加上市場對高級茶葉需求大減，導致靜岡縣在 2019 年的茶葉產值只有 251 億日圓，首次被 252 億日圓的鹿兒島縣取代。

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靜岡縣政府茶葉振興課負責人表示，隨著顧客的消費模式改變，導致高級茶葉的銷量逐年下跌。對於鹿兒島首次超越靜岡縣成為「茶葉王國」，當地茶農冷靜應對。

不過，兩縣現時需要面對樽裝茶飲品帶來的衝擊。鹿兒島縣的茶農認為，當地必須跟靜岡縣合作，透過各種方式擴大商級茶葉在日本市場的市佔率。

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Photo：Japan Tomorrow、Hanako Taiwan、東森旅遊玩樂誌、Japaholic

撰文 : 廖淑瑩

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