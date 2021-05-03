【管理Tips】面對面「坦誠」反更難溝通？始作俑者：開放式辦公室已死

沒有間隔、開闊、與同事或主管相鄰而坐，這種被稱為「開放式辦公室」的工作模式，受各行業歡迎。不過最初提出這個模式的建築公司 Clive Wilkinson 卻表示，開放式辦公室已死，當中涉及 1 個原因。

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「開放式辦公室」由 Clive Wilkinson 提出，他認為辦公室的間隔是剝奪人權和孤立個人的室內設計，並大力推崇無阻隔、人人相鄰乃至模塊化的開放式空間，認為其能有效提高人與人之間的溝通和交流。拆除圍欄、放棄間隔也成為開放式辦公室的特徵。他之後為 Google 設計其總部 Googleplex 時，也是採用開放式設計。

雖然開放式辦公室可以為企業節省成本，工作間可以安排更多員工進駐，相關辦公設備也可以讓更多員工使用，進一步減少採購成本。但隨著社會發展，開放式辦公室並未如 Clive Wilkinson 與科技企業的設想般，帶來更高效率和合作。

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哈佛商學院曾在 2018 年針對開放式辦公室進行研究，發現開放式辦公室雖然讓員工可以面對面，但人們的交流減少約 70%，透過電子郵件或社交通訊軟件的交流卻增加約 50%。開放式辦公室的另一個問題是，沒有圍牆的阻隔，噪音也不可避免，難以提升員工的工作效率。

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