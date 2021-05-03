【SME學堂】經歷破產 Forever21 起死回生　新任CEO兩招重回美加市場

曾在香港開設分店的快時尚（Fast Fashion）品牌 Forever21，在 2019 年申請破產，並關閉 40 個國家的分店。事隔兩年，品牌在紐約開設新門市並計劃重返加拿大市場。新任執行長（CEO）靠兩招，令 Forever21 起死回生。

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去年 2 月，Forever21 被 SPARC Group F21 收購，由 Daniel Kulle 擔任 CEO 一職。他曾為 H&M 效力 25 年，在管理北美業務時，透過新設門市和電子商務平台，讓集團收入從 10 億美元提升至 40 億美元。但當他擔任 Forever21 執行長時，需面對新冠肺炎疫情等多項挑戰。

為了令 Forever 21 重回正軌，他在 1 個月內跟應商重建關係，並建立新倉庫；他又解僱近 150 人，以緩解營運壓力。

Kulle 表示，他所做的就是找到適合的產品、維持時尚的基調、解決供應商的擔憂，改變外界認為「Forever 21 已經破產」的印象。例如向非牟利組織捐款、以有機棉替代傳統種植棉，以及推出高價產品。

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Forever 21 在新冠肺炎疫情期間的運動服飾銷售量大增，其中抓絨（Fleece）和不織布等材料的服裝特別受歡迎，而最近 3 至 4 星期套裝的銷量也持續上升。此外，牛仔褲也是 Forever 21 的暢銷產品，品牌也推出數字、字母、圖案等標籤，為牛仔褲製作個性化裝飾。

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