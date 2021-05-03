  • 25°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】經歷破產 Forever21 起死回生　新任CEO兩招重回美加市場

商管策略 15:43 2021/05/03

分享：

曾在香港開設分店的快時尚（Fast Fashion）品牌 Forever21，在 2019 年申請破產，並關閉 40 個國家的分店。事隔兩年，品牌在紐約開設新門市並計劃重返加拿大市場。新任執行長（CEO）靠兩招，令 Forever21 起死回生。

捨棄「極度乾燥」生招牌！Superdry 兩招革新守舊形象見下頁

去年 2 月，Forever21 被 SPARC Group F21 收購，由 Daniel Kulle 擔任 CEO 一職。他曾為 H&M 效力 25 年，在管理北美業務時，透過新設門市和電子商務平台，讓集團收入從 10 億美元提升至 40 億美元。但當他擔任 Forever21 執行長時，需面對新冠肺炎疫情等多項挑戰。

為了令 Forever 21 重回正軌，他在 1 個月內跟應商重建關係，並建立新倉庫；他又解僱近 150 人，以緩解營運壓力。

Kulle 表示，他所做的就是找到適合的產品、維持時尚的基調、解決供應商的擔憂，改變外界認為「Forever 21 已經破產」的印象。例如向非牟利組織捐款、以有機棉替代傳統種植棉，以及推出高價產品。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

居酒屋40秒變身拉麵店！日本食店「二刀流」模式救生意見下頁

Forever 21 在新冠肺炎疫情期間的運動服飾銷售量大增，其中抓絨（Fleece）和不織布等材料的服裝特別受歡迎，而最近 3 至 4 星期套裝的銷量也持續上升。此外，牛仔褲也是 Forever 21 的暢銷產品，品牌也推出數字、字母、圖案等標籤，為牛仔褲製作個性化裝飾。

挽留員工比請過更佳？麥當勞・Bronco Billy用「136離職定律」見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Shutterstock、Pinterest

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】飲食・零售業成重災區　調查：7 成在港日企指疫情打擊業務
2021/04/24
【疫市營商】飲食・零售業成重災區　調查：7 成在港日企指疫情打擊業務
【良心僱主】日女求職不遂　KAGOME送上產品感謝超窩心
2021/04/26
【良心僱主】日女求職不遂　KAGOME送上產品感謝超窩心
商業營銷 市場拓展 疫情 時裝服飾

上一篇文章

【你有張良計】不怕徵收218％關稅！澳洲酒商經第3地出口紅酒到中國

下一篇文章

【管理Tips】WFH 日日網上開會頭暈　微軟：5 大方法治「Zoom疲勞」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣