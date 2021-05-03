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【終還清白】台灣菠蘿包引發「公關災難」？日本 Wendy’s 新產品最終正名「香港菠蘿包」

商管策略 11:05 2021/05/03

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珍珠奶茶、炸雞扒，這些台灣地道小吃深受日本人歡迎，當地更有不少相關店舖。但連鎖快餐店 Wendy’s 在日本推出「台灣菠蘿包」系列的新產品，卻引發公關災難，令不少港人在快餐店的專頁中留言，指菠蘿包是來自香港，最終 Wendy’s 發出道歉聲明並將產品名稱正名為「香港菠蘿包」。

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Wendy’s 的道歉聲明表示，為「台灣菠蘿包」事件讓各人感到不愉快致歉。公司又指，明白菠蘿包及菠蘿油都來自香港，但鑑於日本有不少產品都以「台灣菠蘿包」命名，因此公司優先選用讓顧客容易理解的名稱。

Wendy’s 發出道歉聲明後，最終還香港「清白」，將「台灣菠蘿包」改為「香港菠蘿包」，英文為 Hong Kong Melon Bread。

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「菠蘿包正名事件」並非首次在日本發生。去年大阪「非常識」麵包店，推出「台灣蜜瓜包」（台湾メロンパン），官方中文譯名為「台灣菠蘿麵包」。雖然官方在 Twitter 上表示產品的發源地來自香港，但網民對產品仍冠上「台灣」感到不滿，更對產品名稱指正。

但對於日本商家來說，任何食品只要加上「台灣」兩字，可吸引消費者，帶來無限商機。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：TripAdvisor、fashion-press、ファーストキッチン株式会社

撰文 : 廖淑瑩

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