日本版 Medicom 防霧獨立包裝口罩 百佳售 $58.5/40個

名廠 Medicom 口罩一定是信心之選，百隹超市正提供口罩特價優惠。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次百佳特價發售的是日本版 Medicom 防霧口罩 ，提供 BFE≧99％、PFE≧99％(0.1μm)、ΔP＜4.0 ，為 Level 1 成人口罩，中國製造。一盒 40 個獨立包裝的 Medicom 防霧口罩，原價售 $88 盒，現特價售 $58.5。口罩現在卡百隹官方網店和部分百隹、Taste 和 Fusion 超市門市發售。

【其他內容】【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起 附購買詳情!



▼ 點擊圖片放大 +3 +2



口罩購買連結<<<

【其他內容】 【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

【其他內容】 再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。