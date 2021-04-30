便利妥口罩優惠 盒裝顏色 3D 口罩買 2 送 1!

下一篇文章
【夏日冰感】3E>99%! 日系 Kenichi Cool Mask 獨立包裝售 $45/50個
香港口罩廠便利妥針對 51 假推出新口罩優惠。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠
便利妥表示，即日起至 5 月 6 日期間，在百佳、Taste、Fusion、Great、International、便利妥網店/門市銷售點，所以盒裝顏色 3D 護理口罩買二送一。
便利妥口罩售價:
-彩虹四色 原價 $85/盒 20片/盒
-粉紅色 原價 $85/盒 20片/盒
-大地五色 原價 $85/盒 20片/盒
-唇膏色 原價 $85/盒 20片/盒
-迷彩色 原價 $85/盒 20片/盒
【其他內容】【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起 附購買詳情!
【其他內容】
【其他內容】 再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟