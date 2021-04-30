【香港製造】Vannex Mask 芝麻街 Lv3 口罩 獨立包裝售 $128 盒

香港製造的口罩 Vannex Mask，終於有卡通聯乘口罩登場。



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Vannex Mask 表示，全新 Sesame Street 芝麻街 2021 一次性口罩現正預購。新口罩為親子系列，設有成人和中童尺寸可供選擇，而且每盒口罩已齊紅、藍兩款芝麻街可愛造型口罩。口罩為 Level 3 設計，一盒 30 個獨立包裝，售價為 $128。

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發貨日 : 6月上旬

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。