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【香港製造】Vannex Mask 芝麻街 Lv3 口罩 獨立包裝售 $128 盒

行內熱話 21:21 2021/04/30

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香港製造的口罩 Vannex Mask，終於有卡通聯乘口罩登場。
                      
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Vannex Mask 表示，全新 Sesame Street 芝麻街 2021 一次性口罩現正預購。新口罩為親子系列，設有成人和中童尺寸可供選擇，而且每盒口罩已齊紅、藍兩款芝麻街可愛造型口罩。口罩為 Level 3 設計，一盒 30 個獨立包裝，售價為 $128。

【其他內容】【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起 附購買詳情!

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口罩購買連結<<

發貨日 : 6月上旬

【其他內容】  【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

【其他內容】  再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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