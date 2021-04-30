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【加強防疫】外傭強制檢測續約須打疫苗　僱傭中心：保障大家先有生意做

業界頭條 19:24 2021/04/30

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新冠肺炎疫情反覆回升，特區政府針對外傭推出嚴厲措施，限定全港 5 月 9 日前必須強制檢測，已接種兩劑疫苗可以豁免。

政府要求所有外傭需於 5 月 9 日前接受強制檢測，已完成接種 2 劑新冠肺炎疫苗及滿 14 天檢測，或於今日（4 月 30 日）接受檢測者可獲豁免，同時政府擬於外傭申請工作簽證時加入新要求，包括續約時需打認可疫苗。 

隔離封關外傭中介生意跌逾半　 密做續約生意疫情止蝕見下頁

有朋僱傭中心創辦人李育珍贊成是項措施。她解釋：「始終接種了疫苗安全一些。且可能有文化差異，莫講打針，她們就連平常生病都不太願意看香港醫生，會較為信任自己國家的醫療系統，如果要她們打疫苗，的確是需要一些強制措施。」

為了保障僱主、員工，李育珍建議僱主宜先付 1 、2,000 元為外傭在打針前驗身，確保其沒有隱性病，畢竟每人體質不同， 花錢買安心會較好。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

有朋僱傭中心創辦人李育珍。

東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成見下頁

新冠肺炎疫情席捲全球，馬尼拉到香港的航班停飛，令到部份請了馬尼立外傭的僱主焦急又無奈，李育珍說：「通常會請工人都是比較急，例如屋企需要有人去照顧小朋友，可是航班停了也沒辦法；且她們來港後患上肺炎，僱主也要承擔起照顧她們的責任，例如要看她們有甚麼需要，再送物資去醫院。」

她又指，現時外傭難來香港，完約女傭非常吃香，本來薪金約港幣 4,630 元，完約女傭決定不回國，便可以在香港叫價到 6 、7,000 元，令一些未完約的女傭都想辭工，甚至有僱主會以為中介與外傭合謀跳槽找下一個僱主，對中介來說非常冤枉。

受惠網購盛行　港產虛擬試衫系統疫情彈起見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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