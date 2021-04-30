【五一部署】黃金周無旅行團來港　導遊耳機公司轉拓學校・本地遊市場

受新冠肺炎疫情影響，今年五一黃金周本港街上「迫爆遊客」情況不再。海外遊客無法來港，有導遊耳機公司乘機開發本地市場，向地區導賞團及經營本地遊的旅行社出租或售賣導遊耳機。

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導星系統（香港）業務總監姚永松表示，新冠肺炎疫情下市民無法外遊加上沒有旅行團來港，令公司需要拓展本地市場。他說：「本地遊利錢低，但可透過低價出租導遊耳機，間接為公司宣傳，可以讓一些中小型旅遊公司認識我們。」除了開拓本地旅遊市場，學校也是公司重點客戶。

姚永松指，不少學校向他們購買導遊耳機，作參觀或遊學團用途，他指現時已有十多間學校成為公司的客戶。

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旅遊發展局早前公布，3 月初步訪港遊客為 6,675 人，較去年同期下跌近 92%。其中，來自內地的訪港旅客有 4,916 人，按年下跌 82.1%，而 1 至 3 月訪港內地人數則有 11,595 人，按年下跌 99.6%。兩地何時能夠恢復往來仍然是未知之數，行政長官林鄭月娥早前在立法會表示，會與澳門和內地探討「港澳旅遊氣泡」及前往內地的「商務氣泡」的安排。

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