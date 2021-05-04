【香港製造】加入大量本土元素　港產桌遊突破「小朋友先玩」市場

▲ 本地設計公司制作桌遊時會揉合香港的本土文化。

有設計公司在創作桌遊（Boardgame）時加入大量香港元素，形成獨特賣點。現時受新冠肺炎疫情影響，玩家難以組織聚會，公司更開始設計較少參與人數，甚至可以單人遊玩的桌遊適應市場。

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Cyril 指出，有港人製作的桌遊在全球最大的桌遊資訊網站 BoardGameGeek 榜上有名，備受同好肯定，說：「但大家文化始終不同，BGG 的對象以美國、歐洲為主，香港人如果盲從 BGG 評分選購桌遊，只會找到歐美的主流桌遊，容易忽略本地獨立設計師有意思的作品。其實不少本地桌遊作品都加入了很多本土文化和巧思， BGG 的受眾亦未必會對此產生共鳴。」

Cyril 表示，桌遊文化在香港未獲廣泛接受，港人普遍仍認為桌遊的受眾是小朋友玩意；外國桌遊則極為多元化，早不是單純「打怪獸」，消滅壞人，其精神內核很多時都有深層次思考，所以香港更需要一個全面的桌遊平台。

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現時香港要起步製作桌遊，大多要靠國外眾籌募集資金，金額約需 3 至 10 萬港元，印大約 500 至 3,000 份左右。例如 Blackbody Lab 現正在衆籌一款新的關於消費、環保、與快樂的桌遊。

▲ Blackbody Lab 正在衆籌的新桌遊。

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Cyril 說：「新款桌遊的價格平均 400 至 600 元左右，也有價格較為親民的產品，100 多元便有交易。視乎作品的受歡迎程度，最好賣的一款甚至能賣出 10,000 份。新冠肺炎疫情影響桌遊市場頗大，畢竟不少桌遊需要 3 至 4 位或以上的玩家；尤其派對遊戲，現在又少了聚會，所以我們開始開發人數要求較低的桌遊，例如 2 至 3 人爲主的模式，甚至是 1 人模式的桌遊，玩家能夠自己一個玩，更似玩家與設計師的直面較量，用新的產品模式適應新市場。」

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