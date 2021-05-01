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【SME學堂】iMac 捨簡約風回歸多彩外殼　蘋果轉極繁設計易吸客？

商管策略 13:13 2021/05/01

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極簡主義向來是蘋果（Apple） 的象徵，以簡單元素和金屬色展現品牌的美感。不過品牌在日前的春季發布會中，一向走「極簡風」的 iMac 推出多款顏色的外殼，品牌突然「復古」，像早期 iＭac 走極「色彩斑斕」設計，是否更容易吸客？

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這次 iMac 提供青色、藍色、紫色、黃色、橙色和紅色的外殼可供選擇，如同跑車的噴漆般，而機身正面則採用柔和的淡色系，讓用家在工作中能看得更輕鬆。除了 iMac ，蘋果還推出 Magic Mouse 和 Magic Keyboard 等配件。蘋果這次走極繁設計，是透過產品的色彩來表達，iMac 依然是原來的模樣，只是換上繽紛色彩，令顧客被新產品吸引，甚至令他們購買新 iMac。

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此外，在新冠肺炎疫情期間在家工作變得普及，書枱、視像設備及各種辦公用品需求大增，令色彩豐富的 iMac 正好符合人們在家工作（WFH）需求，甚至可以透過新 iMac 讓用家展現個人特色。

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：Apple

撰文 : 廖淑瑩

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