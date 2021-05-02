生意的競賽就是要選對賽車、賽道、車手，在耐力賽中跑得最遠，才是最後致勝之道。

人稱「防疫俠」的 Cayden 當日拒絕了口罩聯會會長 Raymond 的邀請，並没有合資一起開設口罩工廠，更因此未能成為口罩聯會的核心會員。Cayden 一直耿耿於懷，但他相信這個決定是正確的，因為他根本看不清在香港生產口罩的前景。但與此同時他開始在口罩界建立人脈、加入商會、訪問各口罩廠並介紹他們的產品。

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最初當口罩需求熱切的時候， Cayden 還是口罩廠眼中的普通分銷商。由於各大平台也禁止刊登口罩的廣告，Cayden 也只能苦苦耕耘，以內容營銷、深入報道的形式爭取流量，網店結果成為全港口罩產品最集中的專門店。廠商設定的零售利潤一般也很低，廠商自設的專門店不愁沒有生意，所以對分銷商態度也是若即若離。

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「你幫我們做銷售？憑甚麼？」Keyman 的口罩廠在預售時一舉拿下了近 1 億元的生意額，財大氣粗的他，不單拒絕 Cayden 提出的合作協議，會面時冷言相向。那天晚上 Cayden 徹夜難眠。

事實上，計算之後發現毛利率在扣除宣傳、運輸等成本之後根本沒有利潤，他真的憑甚麼協助他人銷售口罩？Cayden 萌生轉「賽道」的念頭，想啊想的便睡着了，更發了一個怪夢。

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夢裏一班認識的朋友在海中暢泳，潮漲時人人也玩得歡天喜地，突然潮汐漲退，潮退時看見那數張熟悉的面孔正在裸泳。Cayden 恍然大悟，他明白當口罩工廠生意好的時候會忙得不可開交，不會去想如何鋪設渠道、建立品牌，甚至以為有註冊商標就是品牌。但當熱潮減退，一些控制成本不好的廠家便開始有經營壓力，驟然發現分銷商不再登門買貨、自己的產品在消費者眼中不外如是，已沒有甚麼競爭能力。

時間飛逝，Keyman 的口罩廠因為胡亂投資開店、開支龐大而漸漸經營困難，Raymond 也因市場萎縮而叫苦連天。那邊廂 Cayden 伺機而動，在各大網購平台開設商店，並推出網店第四方物流服務，廠商只需付出月費，便可在各平台將貨品上架，所有定單處理則交由 Cayden 的倉務員負責。如此一來，廠商可以專注生產、營運，省卻了人手去處理各個渠道的客戶服務、包裝、送貨。

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踏入 2021 年，單純的壓低成本、鋪設渠道已不足以產生足夠的生意支撐營運，陸陸續續有很多口罩廠也租約期滿同時宣布結業。留下來的廠商都有各自的生存之道，有的不斷與名人推出聯乘產品、有的不斷在新市鎮開設門市、有的不斷找投資者開設旗艦店。不約而同的是，由於網上生意萎縮，各個廠商也紛紛投向 Cayden 的服務，總算在風雨飄搖的口罩行業穩步向前。

這夜 Cayden 向 Keyman 發訊息，追討拖欠兩個月的服務月費，Keyman 只說轉交公司財務總監跟進。Cayden 不勝唏噓，曾經風光的億元口罩廠竟然連數千元的月費也交不出來了；更唏噓的是，口罩聯會會長 Raymond 洗盡鉛華，退出口罩工業，可能又會轉另一條賽道了。

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