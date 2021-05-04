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【疫市營商】疫情影響出口大跌　港產精品手錶轉型加強跨界聯乘

商管策略 08:33 2021/05/04

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有香港腕錶品牌疫下轉型，除了加入首飾產品線以外，更跟《小王子》合作推出聯乘產品，由於聯乘對象擁有品牌的核心元素，宣傳效果奇佳。

大小通吃？LEGO 夥 Adidas 出積木波鞋做聯名界大哥見下頁

香港精品腕錶品牌 Ballerina Watch 創辦人梁瀚譽（Richard）說：「我們產品製作靈感來自於音樂盒，其中芭蕾舞腕錶已申請了專利，核心元素是球型玻璃和裏面的立體 figure，這方面又跟《小王子》合作，推出限量聯乘產品。」

梁瀚譽表示，公司今年亦開始轉型，除了手錶外也開始製作首飾開拓新市場，同時也會推出小王子首飾。他又指，小王子聯乘手錶全球限量 100 隻，反應不俗。

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港府禁飛三地海外民航着陸　僱傭中介：港人已適應聘用本地外傭見下頁

梁瀚譽說：「新冠肺炎疫情對我們的生意造成不少的影響，出口方面，我們本身會將產品推出至中東、越南等地，可惜全球性疫情影響到當地營業，出口減少，取而代之是網上生意變多，可是整體營業額仍然下跌。」

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為了推高營業額，公司需要良好的宣傳方案。梁瀚譽指出，跟《小王子》合作除了因為自己喜歡這個故事之外，更希望透過具有設計感、擁有故事的限量產品接觸更多消費者，從而讓更多人留意本地創作。

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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