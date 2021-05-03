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【管理Tips】WFH 日日網上開會頭暈　微軟：5 大方法治「Zoom疲勞」

商管策略 14:13 2021/05/03

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Zoom、Teams 等視像會議變得普及，但過多的網上會議隨時令人出現注意力不集中、疲勞或焦慮的情況，形成「Zoom 疲勞」。美國史丹福大學及微軟針對此現象，利用腦電圖等方法進行深入研究，觀察人腦在長期處於視訊會議中的變化，並提出 5 個改變會議模式的方法。

秒懂同事上司心理 破解網上會議肢體語言暗示見下頁

史丹福大學早前有研究指，進行視像會時身體移動減少、眼神交流增加、非語言溝通，以及「鏡子焦慮症」，都可能引起疲勞，並稱之為「Zoom 疲勞」。研究對視像軟件 Zoom 的用戶進行調查後，發現有 5.5% 的男性會感到極度疲勞，而在女性中，此比例高出 1 倍多，達到 13.8%。這很大程度上是因為，女性受「鏡子焦慮症」的影響更大，長時間看到自己的畫面，更容易產生負面情緒。

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微軟提出 5 個改變會議模式的方法：

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Photo：Shutterstock

撰文 : 廖淑瑩

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