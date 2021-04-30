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日本消費電子業續萎縮　Panasonic 中小型電視機將外判 TCL 製造

業界頭條 14:00 2021/04/30

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Panasonic 將重整電視生產業務。

據日本媒體報道，Panasonic（樂聲） 正考慮將中小型電視機外判予中國 TCL科技製造，預料自行生產的電視機業務將減少大約 4 成。

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日本讀賣新聞報道，受到海外廠商競爭影響，日本電子業逐漸縮小電視機業務，Panasonic 亦調整業務組成，雖然現時尚未公布數據，但 Panasonic 的電視機業務正處於虧損狀態，遂決定將價格競爭激烈、利潤低的中小型電視機業務委託內地的 TCL科技生產降低成本，產品仍以 Panasonic 的 VIERA 品牌發售。 

Panasonic 電視機在全球年銷量約 600 萬部，與 TCL 合作後，自行生產的數量將比現時少 3 至 4 成至年產 350 萬部左右，Panasonic 會持續自行生產大型液晶電視機、OLED 電視等高價位電視機及部分中型電視機。

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Panasonic 將調整在馬來西亞、捷克等全球 7 間工廠的生產系統；印度及越南的電視機生產業務最快於 2021 年結束。日本境內唯一的電視機生產據點宇都宮工廠（位於櫪木縣宇都宮市）將來除了 OLED 電視等部分機種外，將轉換成製造其他產品的工廠。

此外，Panasonic 早於 2015 年結束在中國和北美的電視機生產業務。

興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展見下頁

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Photo：Maurizio Pesce

撰文 : 陳文政

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