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【多謝晒】Amazon 78億加薪皆大歡喜？每人加幅最多港幣 23 元

商管策略 13:12 2021/05/02

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公司將對其客戶執行、交付、包裹分類和專業執行團隊等職位進行年度薪金評估。

美國電商巨頭亞馬遜（Amzaon.com）早前宣布，將撥出 10 億美元（約港幣 78 億元）作員工加薪之用。據悉，是次加薪將會有 50 萬名美國員工受惠，其時薪加薪幅度最多為 3 美元 (約23港元)。

賣飛機餐也不夠！ANA 將客機變婚禮會場見下頁

亞馬遜全球人力資源副總裁 Darcie Henry 近日在公司網站表示，為吸引更多人應徵，公司將對其客戶執行、交付、包裹分類和專業執行團隊等職位進行年度薪金評估。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

公司將對其客戶執行、交付、包裹分類和專業執行團隊等職位進行年度薪金評估。

企業疫情業績大跌也不怕！波音・Hilton CEO照領過億薪金見下頁

Henry 指出，加薪安排計劃將在 5 月中旬至 6 月初開始實施，預料約有 50 多萬名美國員工的時薪會被上調，而加薪幅度將介乎最少 50 美仙至 3 美元。外媒指出，因加薪涉及不同工種和班次，但若按照亞馬遜所說的加薪員工總數平均計算，即每位員工每周平均將多獲得約 40 美元的薪金。

香港員工都有份！AEON派獎勵金予前線員工每人平均袋千元見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：PYMNTS.com、Dreamstime

撰文 : 廖淑瑩

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