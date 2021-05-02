▲ 公司將對其客戶執行、交付、包裹分類和專業執行團隊等職位進行年度薪金評估。

美國電商巨頭亞馬遜（Amzaon.com）早前宣布，將撥出 10 億美元（約港幣 78 億元）作員工加薪之用。據悉，是次加薪將會有 50 萬名美國員工受惠，其時薪加薪幅度最多為 3 美元 (約23港元)。

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亞馬遜全球人力資源副總裁 Darcie Henry 近日在公司網站表示，為吸引更多人應徵，公司將對其客戶執行、交付、包裹分類和專業執行團隊等職位進行年度薪金評估。

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▲ 公司將對其客戶執行、交付、包裹分類和專業執行團隊等職位進行年度薪金評估。

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Henry 指出，加薪安排計劃將在 5 月中旬至 6 月初開始實施，預料約有 50 多萬名美國員工的時薪會被上調，而加薪幅度將介乎最少 50 美仙至 3 美元。外媒指出，因加薪涉及不同工種和班次，但若按照亞馬遜所說的加薪員工總數平均計算，即每位員工每周平均將多獲得約 40 美元的薪金。

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