【疫市直擊】卡啦OK正式復業惟需遵守防疫措施　市民：「要打針先唱得K？等執啦！」

停業多時的卡啦OK 終於重開！不過要成功「唱K」可謂困難重重，除了店舖員工需完成接種至少 1 劑疫苗，顧客也要遵守同樣措施並使用《安心出行》記錄。有市民在其中本地卡啦OK 的 Facebook 專頁出回應指：「要打針（先可幫襯）？等執啦！」。

酒吧有限度復業 業界：客人寧去「私竇」罰錢也不肯打針【見下頁】

Neway卡啦OK 昨日公布營業安排，其中顧客須完成接種至少 1 劑新冠肺炎疫苗及出示相關證明文件，同時須使用《安心出行》。店內每間房間最多可容納 4 人、顧客在唱歌及聊天期間必須佩戴口罩。有市民對於新措施不滿，並在網上表示：「要打 1 針先有得唱K，等執笠啦」、「要打針先去到唱K，我諗唱K好快就成為歷史了」。

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派100元現金券予已打疫苗顧客 酒吧協會：為生存乜都要試【見下頁】

政府早前宣布，酒吧或酒館、夜店或夜總會、浴室、派對房間及卡拉OK場所，如果處所確保所有員工和訪客已至少接種第 1 劑疫苗，以及所有訪客使用「安心出行」記錄到訪情況，就可以恢復營業，營業時間至凌晨 2 時，而顧客上限為處所最高容量的一半。

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Photo：Neway Entertainment Limited