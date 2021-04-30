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【疫市直擊】食肆4級制實施小店難跟　東主：員工顧客無癮寧繼續10pm停堂食

業界頭條 12:53 2021/04/30

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政府早前公布一系列放寬措施。其中，餐飲業務方面會為業界提供「4級制」昨日（4 月 29 日）起生效，不過有拉麵店負責人指新措施難以執行，要員工和食客接種新冠肺炎疫苗才可延展營業時間大嘆「冇癮」，決定繼續維持 10 時停止提供堂食的模式。

絕不「加班」! 壽司郎維持 10 點關門 不少食家表示支持見下頁

新措施已生效，來福拉麵負責人表示，不會強迫員工接種新冠肺炎疫苗，也不會在店內劃出指定區域：「間舖咁細，你叫我點劃個區出嚟？」他又指，措施生效首日，生意未有太大影響，「要我問啲客有無打針先可以做佢生意，咁樣好無癮」。因此，店舖仍然維持晚上 10 時停止提供堂食的模式，即 B 類經營模式，員工每兩周檢測，以指定方式記錄客人情況，最多 4 人一枱。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

接種疫苗・有飯開二選一 工會：無打針酒樓炒散免問見下頁

政府在放寬餐飲業務方面，會為業界提供 4 大選項：

(1) A類食肆：沒有任何防疫措施，最多 2 人一枱；

(2) B類食肆：採取指定防疫措施，員工每兩周檢測，以指定方式記錄客人情況，最多 4 人一枱、宴會上限 20 人;

(3) C類食肆：所有員工至少完成接種 1 劑新冠肺炎疫苗，可營業至晚上 12 時，最多 6 人一枱，宴會上限 20 人，區域內所有顧客必須使用《安心出行》;

(4) D類食肆：所有員工完成接種兩劑疫苗 14 天，可按處所部分範圍劃分為特定範圍 D 區，營業時間可延遲至凌晨兩時，最多 8 人一枱，宴會上限提升至 100 人，顧客必須至少完成接種 1 劑疫苗及使用安心出行; 若不能接種，則需要提交有關醫生證明。

派100元現金券予已打疫苗顧客 酒吧協會：為生存乜都要試見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 廖淑瑩

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