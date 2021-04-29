全新顏色登場! 香港製造惠民 Lv3 口罩 獨立包裝售 $75/2盒

鄰住買近來不斷有新口罩賣，今次發售的是之前十分抵用的惠民口罩新款式。



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惠民口罩是香港製造的口罩，早前發售的白色 Lv3 口罩，是當時最平的港產口罩之一。今次惠民推出新色口罩，包括粉紅和黑色口罩，除擁有 Lv3 和 3E>99% 高防護，亦更加時尚。鄰住買今次發售的是孖裝惠民口罩，售價為 $75/兩盒。每盒口罩有 30 個獨立包裝口罩。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。