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【完全消毒】全面升級! Savewo 救世 PremiumMask 超卓口罩 Lv3 醫護版 獨立包裝特價 $69 盒

行內熱話 20:56 2021/04/29

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香港口罩廠 Savewo 救世表示，正式推出 PremiumMask 超卓口罩醫護版。
                     
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方表示，PremiumMask 超卓口罩醫護版在廣徵用家意見後，全面改良而成。口罩保留簡單一拉就能從平面變成立體型的優點，比一般平面口罩有更多的嘴部空間；並改為採用改良的四摺風琴式設計，加上弧形封邊，令配戴感受更好。

此外，採用救世原創的零距離UVC消毒裝置，令口罩每一層布料均獨立經過UVC紫外線消毒，為醫護人員提供最潔淨的保護。

但注意 PremiumMask 醫護版取消常規版嘴部中骨支撐設計，但新增 160mm 標準碼尺寸，並保留舊有的 175mm 大碼尺寸。 PremiumMask 醫護版仍是支援 3E>99% 和 Level 3 規格，一盒  30 片獨立包裝原價 $99，現特價 $69。

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【其他內容】  再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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