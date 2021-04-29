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【5G商機】全港首個商業區網絡　太古廣場・太古坊增 5G 覆蓋

數碼轉型 20:49 2021/04/29

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近期不少集團都強調旗下的商業設施的科技部署，太古地產宣布於太古坊及太古廣場的室內及室外場所鋪設 5G 網絡，是全港首個 5G 覆蓋的商業區。

Verizon：5G 在新冠肺炎疫情中發揮作用見下頁

太古地產今次與香港電訊合作，太古地產董事（辦公樓業務）Don Taylor（圖右）表示，5G 網絡可讓租戶和訪客使用極速網絡連結，亦能充分利用網上虛擬平台，在辦公室內外提高效率和生產力。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

Don Taylor 強調，太古坊及太古廣場的租戶現可於消閒或休息的時間，在商業區內內享受高清音樂、4K 超高清視像串流，以及擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及數碼互動等體驗。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新（左）及太古地產董事（辦公樓業務）Don Taylor（右）。

挑戰通訊服務基建　5G 高速網絡應用來臨見下頁

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新則表示，期待與太古地產繼續攜手推動革新，進一步為其商業項目引進更多 5G 應用，完善租戶的科技服務體驗。

零售業寒冬未完　無遊客酒店零售商繼續尋出路見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 彭振濠

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