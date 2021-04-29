政府推出「疫苗氣泡」，食肆如想經營至晚上 12 時、凌晨 2 時須遵守嚴格條件，香港酒吧業協會主席錢雋永坦言業界「走投無路」，會發放港幣 100 元現金券予已打新冠肺炎疫苗顧客，盼增加客源，讓酒吧業挺過難關。

酒吧有限度復業 業界：客人寧去「私竇」罰錢也不肯打針【見下頁】

能否經營至深夜 12 點、凌晨 2 點對酒吧業來說非常關鍵，然而根據政府定下的「疫苗氣泡」措施， C 及 D 類除了員工要接種新冠肺炎疫苖外，顧客必須使用《安心出行》不可再「填紙仔」登記資料，光是這點便讓不少年輕顧客卻步。

錢雋永坦言，相關措施非常嚴厲，但業界停工 4 個月，部分同業已欠租近百萬元，根本無路可行，任何辦法也要試。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▲ 香港酒吧業協會主席錢雋永。

即將重啟新加坡旅遊氣泡 旅議會：業界恢復元氣要以年計【見下頁】

錢雋永指出，現時已接種新冠肺炎疫苖的市民年紀偏大，並非酒吧的針對客群。因此，為了挺過今次難關，協會旗下約 100 間酒吧由今日開始將免費向已經接種新冠肺炎疫苗的市民提供酒吧港幤 100 元現金消費券，當消費滿一定金額更會送戲票，希望提供誘因吸引更多年輕人接種疫苗到酒吧消遣。

他指出：「希望能夠吸引到市民、年青人到酒吧消費，當然大前提是希望他們會先打針，然後再來消費。相信是很困難的，但我們也都不能坐以待斃，等死。」希望 100 元現金消費券能起帶頭作用。

錢雋永又稱，轄下會員約 500 間酒吧，有 8 成酒吧會復業，目前 7 成員工已接種新冠肺炎疫苖，2 成員工不願意打針，仍有員工輪候接種疫苖，開業時或面對員工不足的問題。

擺市集・聯盟營銷 加入中式食材Gelato賣出新意【見下頁】

錢雋永補充，將來一但有員工接種後出現副作用，很可能是追究酒吧老闆而非政府，同時質疑若果員工不肯打針，是否要解僱他們，業界的處境非常困難。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】