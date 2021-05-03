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【疫市營商】人口老化樂齡科技方興　港產智能手杖易入屋搶先機

商管策略 12:17 2021/05/03

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香港人口老化是不可逆的大趨勢，有公司早著先機推出樂齡科技產品，盼盡早搶佔市場，在後續根據市場調整產品的同時建立品牌。

興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展見下頁

 2016 年創辦的必靈科技，以研發樂齡科技產品為主，近期他們推出首項產品「智能手杖」，聯合創辦人 Brian Lam 說：「它可以收集長者各項數據，例如步行、體溫、血氧，同時亦會有跌到通報，例如跌了手杖但沒有執起，過一段時間就會自動通知家人和朋友，最多可以設定三位聯絡人，保證黃金時間內作出救援。」

這類型的功能通常會放在掛頸的平安鐘或者智能手錶上，是首次與手杖上結合，Brian 指出會決定採用手杖，最大的原因是希望產品能夠讓長者隨身攜帶，同時磁吸式充電座也是希望長者能自然地在掛起手杖時進行充電。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

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東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成見下頁

Brian 表示長者人口愈來愈多，推出可以改善生活、提供適切支援的產品自然是好事，但同時亦確是希望儘早涉足處於萌芽階段的初老市場，說：「樂齡科技的市場會在近年愈來愈大，所以我們更要先人一步。情況就好像智能電話剛剛興起，想投身其中便不可以等待市場完全成熟。我們希望先做一個易入屋的產品，之後再慢慢根據市場改善下一代產品，務求更加適應市場。始終開發產品要時間，我們可以一邊建立品牌一邊做，市場成熟的時候，我們就能夠有完善的產品，同時品牌亦有一定知名度，到時就最理想。」

原材料價格急升出事！可口可樂銷量回復疫前仍要加價見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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撰文 : 陳文政

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