【疫市營商】修眉服務難上門4個月無收入　靠社媒保人氣重開再衝生意

新冠肺炎疫情緩和，美容院可再次營業，有修眉店希望維持優質服務留客，並直言之前市況是創業來前所未見的難關。

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「美眉達人 Eyebrows by Cho Mei Mei」創辦人曹美美（Mei Mei）說：「我們是專門做飄眉、霧眉、上眼線等修眉服務，現時的飄眉霧眉都是一種半永久的化妝，這種服務在數年便開始興起，可以說是代替了『紋眉』。紋眉的效果能夠保持得較久，但看起來會比較不自然和老套。做了飄眉、霧眉，女士以後化妝會方便好多，所以需求一直都好大。」

曹美美表示，新冠肺炎疫情期間最大經營難關當然是政府曾勒令美容院兩次停業，加起來共損失 4 個月收入；期間有客人甚至問能不能提供上門服務，說全程戴面罩只將眉露出來應該便可，但她為安全仍婉拒。

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曹美美坦言，自己是老闆，更要理好員工出勤問題，若發生意外或「中招」便得不償失。除了風險之外，客人家中的椅或床未必適合提供修眉服務，故不如「賺少啲」，等到可復業時再在美容院提供最好服務。

她又指：「美容服務重視口碑和客人的體驗，我們網上的宣傳渠道主要是 Facebook ，通常會分享客人服務個案，再由他們推薦給朋友。公司做了好幾年已儲下不少熟客，故現在重開後我們都很快 full booking 了。」

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