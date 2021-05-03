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【5G商機】推動5G物聯科技　生產力局望建項目配對

數碼轉型 08:15 2021/05/03

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5G 流動通訊服務已在香港推出超過 1 年，客觀上除了普通用戶的應用未見普及外，多個針對商業方案的物聯網服務亦未見上力。

技術表現對版　逾萬億 5G 產業謀價值升級見下頁

生產力促進局（生產力局）早前把位於九龍塘的生產力大樓內的部分空間，改建為 5G 方案示範場所，為期最少半年。目前有大約 13 間機構，於生產力局「5G 新世代應用展館」內展出相關應用方案，涵蓋包括電訊商、應用開發商以至不同行業的實踐方案示範。

生產力促進局首席創新總監張梓昌指出，現時 5G 服務推出已有一段時間，希望藉此為用戶與服務供應商提供聯繫，了解不同研發部門的方案，以作出更多商業項目配對。目前整個 5G 推廣活動共有超過 40 間機構參與，包括無人機與泊車等技術，特別希望為本地中小企引進 5G 服務視野。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

行業經濟增長動力　5G 高速網絡應用來臨見下頁

建立成熟的流動數據網絡，往往需時長達數年以至更長的時間。為了令方案展出效果更佳，本地生產力局與本地 4 大電訊商合作，於大樓內加裝 5G 網絡基站，同時覆蓋 3.5GHz、4.9GHz、26GHz 與 28GHz 等主要頻譜，讓無人機、智能機械人等多個方案，能即場發揮 5G 低時延與高速數據的技術優點。

交通管理屬於該會場內重點展出項目之一，其中應科院（ASTRI）的 5G 車聯網測試，預計在今年 9 月後會進入第二期測試，長遠為駕駛人士提供實時交通資訊之餘，也會為路面危險情況作預早警示；生產力局旗下的汽車科技研發中心，也推出可用於實時遙控的無人駕駛車輛 MiniMover，可用於包括火災偵察等場面，減少出動真人的危險情況。

中移動・振華工程合作 5G 智慧工地見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發? 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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撰文 : 陳裕邦

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