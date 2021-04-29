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【五一部署】五一繼續無內地客點算？食店：等客到不如做好防疫守住

業界頭條 17:01 2021/04/29

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馬六位於西灣河

「五一黃金周」即將到來，有旺區食肆指今年內地客應繼續「絕跡」，營業額生意不會有大改善，故會將注意力集中在防疫措施上，做好長遠打算。

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位於西灣河的新加坡餐廳「馬六」創辦人 Man 坦言，雖然「五一黃金周」即將到來，惟受新冠肺炎疫情影響，香港內地之間至今仍未正式通關，可以預計到下周生意亦只會跟平常假日差不多，所以在優惠、推廣方面亦會一如往常，在當日大概只會推出特價餐「應節」。

他又指，現時餐廳的營運重心會更著力加強防疫措施，如購入空氣清新機保證餐廳有充足換氣：「至於會否要求員工打針，我們是抱持順其自然的心態，也會尊重每位員工的決定。現時既然大部份員工都未接種新冠肺炎疫苗，我們就維持現狀維持在 B 類別上。」

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Man 指出黃金週的優惠會和平常差不多，會集中注意力在防疫措施上。

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深水埗咖啡店 Colour Brown 創辦人李健明（Edwin）亦表示會繼續將餐廳維持在 B 類別上，說：「我們的座位也不是好多，保持四人一枱是足夠的，又因為我們是咖啡店，不需要做過晚上 10 時。最重要的是不希望給同事有壓力，同事想打疫苗就打，不打也沒所謂，週期性保持檢測就足夠。」

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一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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