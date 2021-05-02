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【疫市營商】WFH 家居裝飾需求急增 日式迷你盆栽「解鄉愁」

商管策略 18:15 2021/05/02

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新冠肺炎疫情下不少港人需要家居工作（WFH），有更多時間裝飾家居，迷你盆栽成為疫下新寵兒，有農場推出日式木盒盆栽，解港人不能去日本旅行的「思鄉」之苦同時搶攻新市場。

黎曾米有機農場負責人李靜兒（Proby） 說：「我們的農場在元朗，專做有機蔬菜、香草、盆栽等等，6 年前擺市集發覺港人對盆栽的需求頗大，便開始在這方面發展。疫情下大部人都要留在家，多了時間去打理盆栽令到市場變大，相我們盆栽的生意升了差不多 1 倍。」

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除了開花植物特別受歡迎之外，日本的苔玉盆栽亦是熱賣產品，苔玉盆栽以無花盆作為賣點，泥塊上滿佈適應香港氣候的港產青苔，比入口的苔玉盆栽更加易養、翠綠。

李靜兒說：「香港地方少，手指盆景便特別適合用來綠化家居。苔玉盆栽帶來的襌味亦非常適合為香港的快節奏生活減壓。後來我們推出的方型苔玉亦非常受歡迎。」

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手指盆景只要放在有散射光的窗邊便可以種，灑灑水即可享受栽培的樂趣，為了應對新冠肺炎疫情而增長的市場，她們推出了日本黑松的木盒版，以日本的盛酒器具「枡」來做花盆。

李靜兒說：「用木盒作為花盆，一來是希望客人有種去了日本的感覺，就算無法親身飛去日本，種植當地植物都可以解思鄉病。另一方面黑松可以種很久，甚至能種十年以上，當種大了之後還能造出不同盆景形態，客戶能夠透過從黑松享受由種子種植、照顧植物成長的樂趣。」

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撰文 : 陳文政

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