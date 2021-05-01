【資訊保安】備份回復方法消極 　改善防衛勒索軟件

根據 FireEye 提供的《Mandiant M-Trends 2021報告》指出，全球網絡由入侵開始到識別之間的時間，中位數由 2011 年超過 365 天，縮短至 2020 年的 24 天。

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從細分數字可觀察到，包括美國在內的美洲市場保安表現持續改善，相關時間的中位數縮減至 9 天，然而同一時期在亞洲市場的入侵識別時間，卻平均達到 76 天之久。FireEye 北亞區副總裁及總經理徐海國認為，北美作為科技產業龍頭，對於服務與相關技術的投入與接受程度提升。

由供應鏈（Supply Chain）攻擊引發的風險，令更企業意識到恆常監察端點設備（End Point），以至進行勒索軟件（Ransomware）相關測試的重要性。徐海國表示，目前 FireEye 會協助企業確認入侵的情況、數據與模式，以虛擬方式找出風險；企業也可借助 Mandiant Security Validation（MSV）等工具，甚至選擇駐場並每日使用，分別找出包括勒索軟件或 SolarWinds 相關的 Sunburst 風險。

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▲ FireEye 北亞區副總裁及總經理徐海國。

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徐海國指出，以備份回復（Backup Restore）方式，取回被勒索軟件加密的上一版本檔案，並不是最佳管治手法，沒有積極解決網絡漏洞問題。他鼓勵企業在還原檔案之餘，也要保留「案法現場」的實況，提供數據分析協助未來改善或阻塞漏洞。

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Photo：Richard Patterson