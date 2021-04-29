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【疫苗氣泡】接種疫苗・有飯開二選一　工會：無打針酒樓炒散免問

業界頭條 14:22 2021/04/29

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港府按照「疫苗氣泡」放寬部分防疫措施，在食肆設「ABCD」選項， C 及 D 選項方面員工需完成接種兩劑新冠肺炎疫苗 14 天。有本港酒樓在「炒散」招聘時明言，只招請打過新冠肺炎疫苗的員工。

即將重啟新加坡旅遊氣泡　旅議會：業界恢復元氣要以年計見下頁

新的「疫苗氣泡」措施今天（4 月 29 日）實行第一階段放寬。飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興稱,，近日不少酒樓工友向他求助，指網上「炒散群組」招人時，指明要求員工要接種新冠肺炎疫苗。

何鴻興說：「受影響最大的是酒樓和做宴會的食肆，至於中小型食肆場地較小暫時未有收到太多求助個案。措施實施了數小時便已經開始出現不理想情況，請人不是優先看有沒有經驗，而是看有沒有打針。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

部份炒散招工群的訊息。

擺市集・聯盟營銷　加入中式食材Gelato賣出新意見下頁

何鴻興續稱，有熟手夥計通常有 10 年以上經驗，都有一定年紀，可能確患有長期病患、有「三高」問題等，也有求助個案指出醫生、家人勸他們打針前必須先考膚身體情況。然而就連醫生都沒有規範標準讓夥計參考，到底怎樣的身體情況才適合打針一直未有定論，通常便是叫夥計先休息 1 星期再看情況，那壓力就會一直在工友身上，何況就算有醫生證明夥計不適合打針，僱主也一樣會優先選擇已接種疫苗的員工。

何鴻興又說：「酒樓之前人手減縮，現在開始再請人，卻又加入新門檻。政府說放寬措施，事實上收緊了，而且是將責任推給勞資雙方，甚至會引起糾紛。」

東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成見下頁

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

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政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

撰文 : 陳文政

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