九巴都搞本地遊! 九巴 x 隨行 Buscation 旅行團 低至 $49 位搶市

九巴都要搞 Buscation 本地遊旅行團? 今次不是開玩笑，是真的。九巴聯同旅行社隨行 Wanna Go 推出大嶼山快閃巴士團。



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九巴在 Facebook 表示，將聯同隨行 Wanna Go 推出今次大嶼山本地遊。九巴指如假日跟一家大細去玩，其實跟團去個本地遊更好，因為不用自己計劃行程。參加今次九巴 Buscation，就可以坐巴士去齊大澳、昂坪和梅窩等地方，更會經過長沙泳灘和石壁水塘打卡影相。

持有九巴月票的乘客，更仲可享有 「2人同行， 1人價錢」優惠，即是每位只需$79.5 (原價 $159 盒)！而第 3 及 4 位朋友同行每位亦只需 $99。65 歲或以上長者及 12 歲以下兒童，每位收費為 $49！更新:最新消息是 2 日的九巴 Buscation 已爆滿，Wanna Go 指將會再安排新團。

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詳細資料



九巴Wanna Go隨行快閃巴士團路線：東涌－大澳－昂坪－梅窩－東涌

日期：2021年5月1日(星期六)、2021年5月2日(星期日)



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