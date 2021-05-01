  • 24°C
香港時間 : 2021501日 (週六) 02:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

九巴都搞本地遊! 九巴 x 隨行 Buscation 旅行團 低至 $49 位搶市

業界頭條 02:03 2021/05/01

分享：

九巴都要搞 Buscation 本地遊旅行團? 今次不是開玩笑，是真的。九巴聯同旅行社隨行 Wanna Go 推出大嶼山快閃巴士團。
                      
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

九巴在 Facebook 表示，將聯同隨行 Wanna Go 推出今次大嶼山本地遊。九巴指如假日跟一家大細去玩，其實跟團去個本地遊更好，因為不用自己計劃行程。參加今次九巴 Buscation，就可以坐巴士去齊大澳、昂坪和梅窩等地方，更會經過長沙泳灘和石壁水塘打卡影相。

持有九巴月票的乘客，更仲可享有 「2人同行， 1人價錢」優惠，即是每位只需$79.5 (原價 $159 盒)！而第 3 及 4 位朋友同行每位亦只需 $99。65 歲或以上長者及 12 歲以下兒童，每位收費為 $49！更新:最新消息是 2 日的九巴 Buscation 已爆滿，Wanna Go 指將會再安排新團。

【其他內容】 【旅遊氣泡】政府研港澳「旅遊氣泡」　旅遊巴公司：已陷絕境最好明天開關
 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

詳細資料

九巴Wanna Go隨行快閃巴士團路線：東涌－大澳－昂坪－梅窩－東涌

日期：2021年5月1日(星期六)、2021年5月2日(星期日)

報名WhatsApp 專線<<<

【其他內容】  【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

【其他內容】  再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

撰文 : 張文啟

相關文章

【疫市營商】市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長
2021/04/28
【疫市營商】市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長
【尊重員工】為食肆加時營業迫夥計打針？黃傑龍︰評估員工看法後維持B類經營方式
2021/04/28
【尊重員工】為食肆加時營業迫夥計打針？黃傑龍︰評估員工看法後維持B類經營方式
台灣中衛口罩變香港製造! 落地生根售價更大眾化 新推月河晨曦+深丹寧型格口罩 另有特別優惠
2021/04/28
台灣中衛口罩變香港製造! 落地生根售價更大眾化 新推月河晨曦+深丹寧型格口罩 另有特別優惠
Local Tour 旅行團 九巴

下一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣