【一套齊四款】針對行山遠足者! Zmart 野外・山系列口罩 售 $58 盒

Zmart 新推出野外・山系列口罩。



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Zmart 表示，香港近年興起行山遠足這項適合全家參與的活動，因此特別推出野外・山系列口罩。此口罩一盒共有 4 款，口罩為香港製造、Level 2 規格，售價為 $58 盒，一盒有 16 片獨立包裝口罩。



Zmart 口罩規格

尺寸︰成人(175x95) 及 中童(150x95)

商品顏色︰4款顏色 x 4 (每盒一個尺寸)

商品數量︰16片/盒,獨立包裝

病毒過濾效率 VFE>99%

細菌過濾效率 BFE>99%

顆粒過濾效率 PFE>99%

ASTM Level 2 EN14683 Type IIR

售價:$58

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。