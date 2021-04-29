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【一套齊四款】針對行山遠足者! Zmart 野外・山系列口罩 售 $58 盒

行內熱話 01:23 2021/04/29

分享：

Zmart 新推出野外・山系列口罩。
                     
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

Zmart 表示，香港近年興起行山遠足這項適合全家參與的活動，因此特別推出野外・山系列口罩。此口罩一盒共有  4 款，口罩為香港製造、Level 2 規格，售價為 $58 盒，一盒有 16 片獨立包裝口罩。

Zmart 口罩規格

尺寸︰成人(175x95) 及 中童(150x95) 

商品顏色︰4款顏色 x 4 (每盒一個尺寸)

商品數量︰16片/盒,獨立包裝

病毒過濾效率 VFE>99%

細菌過濾效率 BFE>99%

顆粒過濾效率 PFE>99%

ASTM Level 2 EN14683 Type IIR

售價:$58

【其他內容】【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起 附購買詳情!

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【其他內容】  再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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