專為母親節而設! WILSON TECH 母親節口罩套裝 精美圖案組合登場

針對母親節這送禮一大旺節，不少零售商都推出母親節產品。香港口罩廠 WILSON TECH 亦襯母親節推出母親節口罩套裝。



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今次 WILSON TECH 推出的母親節口罩套裝，每份有５款限量版花花圖案口罩，以及一個精美香薰口罩扣，讓用戶可以放入自己鐘意的香薰，戴住口罩時也可「香噴噴」。此外，每盒也會附上心意卡一張，讓子女可把心意跟母親說清楚。

母親節口罩套裝已在 WILSON TECH 門市和網店上架，數量有限，售完即止。

套裝包括：

* 5 個不同款式花花口罩

* 1個口罩香薰扣

* 6 塊彩色棉片

* 1 張心意卡



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WILSON TECH口罩規格

成人(175mm x 95 mm)

獨立包裝

ASTM F2100 LV3

香港設計 香港製造

售價 $99/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。