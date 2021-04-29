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專為母親節而設! WILSON TECH 母親節口罩套裝 精美圖案組合登場

商管策略 09:48 2021/04/29

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針對母親節這送禮一大旺節，不少零售商都推出母親節產品。香港口罩廠 WILSON TECH 亦襯母親節推出母親節口罩套裝。
                    
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次 WILSON TECH 推出的母親節口罩套裝，每份有５款限量版花花圖案口罩，以及一個精美香薰口罩扣，讓用戶可以放入自己鐘意的香薰，戴住口罩時也可「香噴噴」。此外，每盒也會附上心意卡一張，讓子女可把心意跟母親說清楚。

母親節口罩套裝已在 WILSON TECH 門市和網店上架，數量有限，售完即止。

套裝包括：

* 5 個不同款式花花口罩
* 1個口罩香薰扣
* 6 塊彩色棉片
* 1 張心意卡

【其他內容】【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起 附購買詳情!
 

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WILSON TECH口罩規格

成人(175mm x 95 mm)

獨立包裝

ASTM F2100 LV3

香港設計　香港製造

售價 $99/盒

口罩購買連結<<<

【其他內容】  【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

【其他內容】  再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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