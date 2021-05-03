【疫市營商】本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場

▲ 香水的原材料都來自歐美。

「時尚購物展」在會展開羅，吸引了不少本地品牌進駐，有手工香水品牌希望透過展會增加品牌曝光，爭取更多商業合作機會。

手工香水品牌 x.Gyroscope 創辦人 Belle Lee 說：「之前我們都會擺市集，會展參展我們也是第一次，今次不會主打零售，會更加針對於爭取商業合作。疫情下我們都和不同的商業機構達成合作，例如組織團建、推出線上工作坊等等，參加人數最多試過有 50 人。」

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以線上工作坊為例，Belle 會預先寄出香水材料包，其後透過 Zoom 或者公司指定的通訊軟件教導員工製作香水，過往同類活動較以推廣，事關客戶會覺得付錢後不能面授像是吃了虧，但現時大家都開始習慣遙距學習新常態，加上香港又較少手工香水公司提供上述業務，有關生意頗為不俗。

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Belle 說：「除了團建、教班外，我們都會為商業機構提供客製化香水，例如我們近來便和某個時裝品牌合作推出特製產品，跟從他們想要給人的印象製作香味。如果品牌是男性作主導，香氣會偏向海洋調或者中性，針對年青人的公司我們便推出清新香氣，希望今次參展亦能讓我們找到新的合作夥伴。」

Belle 指出嗅覺會影響味覺，經常聞不同咖啡豆的話有時甚至要聞香水緩解，所以她亦期望未來與咖啡店、酒廠、甜品店達成深入的合作關係。

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