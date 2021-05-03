  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】本地手工香水疫市難突圍　參展比擺市集更易開拓市場

商管策略 11:16 2021/05/03

分享：

香水的原材料都來自歐美。

「時尚購物展」在會展開羅，吸引了不少本地品牌進駐，有手工香水品牌希望透過展會增加品牌曝光，爭取更多商業合作機會。

手工香水品牌 x.Gyroscope 創辦人 Belle Lee 說：「之前我們都會擺市集，會展參展我們也是第一次，今次不會主打零售，會更加針對於爭取商業合作。疫情下我們都和不同的商業機構達成合作，例如組織團建、推出線上工作坊等等，參加人數最多試過有 50 人。」

疫情香水工作坊停辦生意跌7成　材料直送・網上教學撐住等暑假反擊見下頁

興趣變事業延續創意夢　港爸攻商業插畫望大灣區發展見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

以線上工作坊為例，Belle 會預先寄出香水材料包，其後透過 Zoom 或者公司指定的通訊軟件教導員工製作香水，過往同類活動較以推廣，事關客戶會覺得付錢後不能面授像是吃了虧，但現時大家都開始習慣遙距學習新常態，加上香港又較少手工香水公司提供上述業務，有關生意頗為不俗。

東莞建「香港城」吸港青創業　首期料2023年落成見下頁

【局長會客室】中小企疫境求生見下頁

Belle 說：「除了團建、教班外，我們都會為商業機構提供客製化香水，例如我們近來便和某個時裝品牌合作推出特製產品，跟從他們想要給人的印象製作香味。如果品牌是男性作主導，香氣會偏向海洋調或者中性，針對年青人的公司我們便推出清新香氣，希望今次參展亦能讓我們找到新的合作夥伴。」

Belle 指出嗅覺會影響味覺，經常聞不同咖啡豆的話有時甚至要聞香水緩解，所以她亦期望未來與咖啡店、酒廠、甜品店達成深入的合作關係。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長
2021/04/28
【疫市營商】市愈差愈有生意！日本零售業小店收入連續11年增長
【旅遊氣泡】政府研港澳「旅遊氣泡」　旅遊巴公司：已陷絕境最好明天開關
2021/04/28
【旅遊氣泡】政府研港澳「旅遊氣泡」　旅遊巴公司：已陷絕境最好明天開關
疫情 時裝服飾 時尚 產品 香水 市集 香港 工作坊

下一篇文章

【管理Tips】開會禁用 Powerpoint？貝索斯限「6頁報告」省卻廢話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣