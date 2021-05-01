【疫市營商】設「打卡位」母親節促銷　本地湯包品牌：終有展會開得來不易

香港貿易發展局日前舉辦「時尚購物展」，有參展商在攤位加入「打卡位」吸引人流，並推出針對母親節的限量產品對抗疫市。

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁】

新冠肺炎疫情裏不少展覽被逼取消和順延，「時尚購物展」終在 4 月底成功舉辦，靚湯Souper 創辦人胡家惠（Cathy） 笑言，為了在得來不易的展會裏吸引人流，特意在攤位裏加入打卡區，名為「湯之花見」。

她說：「花見是『賞櫻』的意思，母親節將至，我們便製作出這個攤位，並希望藉此帶出訊息：兩母女在母親節裏其實不用送很奢華的禮物，拍拍照，飲飲靚湯便能哄得媽媽很開心。」

健康食品需求大配合數碼營銷 湯包銷量逆市增10倍【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

擺市集・聯盟營銷 加入中式食材Gelato賣出新意【見下頁】

胡家惠指出，靚湯Souper 應是全展場裏唯一提供「打卡區」的參展商，這個打卡熱點比預期中更受歡迎，很多參加購物展的客人都與同行者坐下拍照，隨即就對靚湯產品產生好奇，讓她們得到更多銷售機會。

另一方面，靚湯亦在展場裏推出限量母親節產品，並以原價 75 折發售；攤位設有小遊戲，務求面向不同客群。胡家惠說：「限量產品包含 3 包湯包、保溫瓶、永恒香薰花束，送給媽媽會非常合適，同時裏頭亦包含跟社企『星星堂』的蔬菜麵，希望大家在慶祝母親節時，亦能將愛心分給弱勢社群。」

一文看清：港九食肆休業重開狀況及營業時間【持續更新】

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】