【旅遊氣泡】政府研港澳「旅遊氣泡」　旅遊巴公司：已陷絕境最好明天開關

行政長官林鄭月娥今日（4 月 28 日）在立法會表示，將分別與澳門和內地探討及研究「港澳旅遊氣泡」及前往內地的「商務氣泡」安排。港澳旅遊巴公司表示非常期待有關措施。

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林鄭月娥指出正探討「港澳旅遊氣泡」事宜，惟目前澳門與內地幾乎全面通關，港澳如果通關，有關安排要避免本港居民經澳門進入內地。

港澳直通巴士協會秘書長李貴平指出，新冠肺炎疫情期間公司零收入，經營困難需緊縮開支，只有重新開關方能紓緩困境。他解釋：「當然是期望政府盡快開關，最好明天就開關，因為業界早已到絕境，再捱落去我們都很不樂觀。」

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李貴平坦言明白政府的難處，畢竟港人過關後可以直接回內地的話會造成防疫漏洞，但他相信近年科技先進，政府下定決心要解決問題的話，應該可以安排妥善配套，最重要是香港政府會派出專責人員到澳門協商，從速解決問題。否則拖完又拖，過一兩個月後新冠肺炎疫情再有變化，政策再改變，到時只會沒完沒了。

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▲ 港澳旅遊巴公司非常期待「港澳旅遊氣泡」。

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