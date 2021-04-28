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台灣中衛口罩變香港製造! 落地生根售價更大眾化 新推月河晨曦+深丹寧型格口罩 另有特別優惠

業界頭條 19:03 2021/04/28

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荃心日韓藥房表示，即日起至 4 月 30 日正舉行荃心 x 中衛防疫用品展。除有特別優惠外，當中最搶眼是有香港製造的特色顏色口罩月河晨曦和深丹寧款式。
                   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

早前本網率先報道 (按此瀏覽詳情) 台灣口罩品牌中衛已在香港設廠生產口罩，而且更不是香港口罩廠代工生產。此外，口罩亦採用台灣原料以保持質素。不過當時只有一款最基本的中衛醫療綠色成人口罩，未有中衛最搶手的特別顏色。今次新推出的 Made in Hong Kong 中衛口罩，是之前極受港人追捧的月河晨曦和深丹寧款式。現時口罩已在荃心日韓藥房發售，售價為 $128 盒/50 個，成人尺寸。現在店方更有特別優惠，凡買任何 3 盒中衛盒裝口罩，即送中衛盒裝炫綠 30 個裝一盒。另凡買任何中衛盒裝口罩，即送中衛袋裝自選款式一包。

【其他內容】【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起【附購買詳情】
 

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其他款式中衛口罩售價:

限量版蠟筆小新口罩30個 $250

香港版/台灣版中衛50個裝口罩 $128

台灣版小童盒裝口罩 $120

台灣版30個裝口罩 $118

香港版醫療綠口罩50個 $80

中衛袋裝口罩5個裝均一價 $20

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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