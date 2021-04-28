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【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

行內熱話 18:38 2021/04/28

分享：

鄰住買正發售韓國製 ATMOS CARE KF94 防護口罩。 
                   
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

今次鄰住買發售的 ATMOS CARE KF94 防護口罩為韓國製，採用四層設計。KF94 口罩可過濾 94% 0.4 微米的微粒，而且它更獲韓國食品及藥物管理局認可。ATMOS CARE KF94 口罩為成人尺寸，一盒 50 個獨立包裝只售 $75。此口罩售價確實平，但買家要注意此口罩或要 7 月底才可取貨。
 

    點擊圖片放大
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    +2


【其他內容】【最後一次】K Kwong 推介! 採用德國熔噴布+香港製造 Level 3 口罩售 $35/50個起【附購買詳情】

ATMOS CARE KF94口罩規格

-韓國食品及藥物管理局認可
-KF94為可過濾94% 0.4微米的微粒
-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適
-附有口罩耳帶扣
-獨立包裝，方便攜帶
-約205x162mm
-一盒 50 個

售價 $75

口罩購買連結<<<

預計 7月28日或之前送貨

【其他內容】 【再現激平口罩】有證書! 香港製造 Avail Level 1 口罩 超抵價 $19/50 個 

【其他內容】  再破新低價! 日本製平和 Lv3 立體口罩減價售 $119/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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