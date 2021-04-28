【KF94再劈價】韓國製造 ATMOS CARE 成人四層 KF94 口罩 售 $75/50個【平均 $1.5 個】

鄰住買正發售韓國製 ATMOS CARE KF94 防護口罩。



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今次鄰住買發售的 ATMOS CARE KF94 防護口罩為韓國製，採用四層設計。KF94 口罩可過濾 94% 0.4 微米的微粒，而且它更獲韓國食品及藥物管理局認可。ATMOS CARE KF94 口罩為成人尺寸，一盒 50 個獨立包裝只售 $75。此口罩售價確實平，但買家要注意此口罩或要 7 月底才可取貨。



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ATMOS CARE KF94口罩規格

-韓國食品及藥物管理局認可

-KF94為可過濾94% 0.4微米的微粒

-3D立體設計，貼面剪裁，配戴舒適

-附有口罩耳帶扣

-獨立包裝，方便攜帶

-約205x162mm

-一盒 50 個

售價 $75

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預計 7月28日或之前送貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。