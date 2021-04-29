【數碼營銷】助網紅・中小型創作人賺錢　Instagram 推創作者商店功能

Facebook 執行長（CEO）總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前宣布，旗下社交平台《Instagram》將推出一系列新功能，為創作者的贊助內容創造更多收益，同時為商家和創作者建立聯繫。

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《路透社》報道，朱克伯格在直播中跟 Instagram 負責人 Adam Mosseri 的對話中表示，平台將在發展電子商務的方向下，設立「創作者商店」，可讓創作者在個人頁面上直接向用戶售賣商品。朱克伯格表示，Facebook 將建立會員計劃，讓創作者可以從他們推薦的產品中獲得一定銷售收入。這是 Facebook 為「創作者經濟」推出的新服務。「創作者經濟」是指在社交平台上有影響力的人，透過 YouTube、Patreon 等平台，直接從 fans 身上賺錢。

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▲ 朱克伯格表示，Facebook 將建立一個會員計劃，讓創作者可以從他們推薦的產品中獲得一定的銷售收入。

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Mosseri 表示，透過結合創作者和品牌的新市集，可以幫助更多中小型創作者賺錢。目前，創作者的收入差距是個問題，頂級創作者經常有大量收入，但較小的創作者通常難以維生。

Instagram 的新功能也是為了對抗競爭對手《TikTok》（《抖音》海外版）的線上商城，以及更好地適應蘋果的私隱政策帶來的變化。

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