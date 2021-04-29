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在家工作潮告終？JPMorgan「打響頭炮」美國員工將重回辦公室

商管策略 11:04 2021/04/29

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新冠肺炎疫情引發的在家工作熱潮即將劃上句號？摩根大通（J.P. Morgan）「打響頭炮」，通知美國員工做好準備，需要在 7 月初前輪流回到辦公室工作。

香港員工都有份！AEON派獎勵金予前線員工每人平均袋千元見下頁

《金融時報》報道，公司在 5 月 17 日起重開美國辦公室，在輪班制正式實施前，協助員工重新適應辦公室生活。不過摩根大通仍需遵守美國政府規定，最多只有一半員工在辦公室工作。

摩根大通是美國首間宣布員工可重回辦公室的投資銀行，富國銀行（Wells Fargo）也計劃在 9 月讓所有職員回到辦公室。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

摩根大通執行長 Jamie Dimon 預測在後疫情時代，公司只有不到 10% 的員工會遠距工作，多數員工將在辦公室上班，或採用遠距和辦公室工作的混合工作模式。

企業疫情業績大跌也不怕！波音・Hilton CEO照領過億薪金見下頁

不少華爾街高層不喜歡在家工作（WFH），認為措施無法長期持續。摩根大通執行長 Jamie Dimon 在年度股東信上批評，依賴 Zoom 進行遙距會議，令決策速度延誤，在家工作也令新員工無法從銀行學徒制中得益。他預計在後疫情時代，公司只有不到 10% 的員工會遠距工作，多數員工將在辦公室上班，或採用遙距和辦公室工作的混合工作模式。

重新定義「辦公室」Twitter・Ford 如何將工作模式砍掉重練？見下頁

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？ 商務及經濟發展局局長邱騰華話你知！

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Photo：

撰文 : 廖淑瑩

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