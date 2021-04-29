在家工作潮告終？JPMorgan「打響頭炮」美國員工將重回辦公室

新冠肺炎疫情引發的在家工作熱潮即將劃上句號？摩根大通（J.P. Morgan）「打響頭炮」，通知美國員工做好準備，需要在 7 月初前輪流回到辦公室工作。

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《金融時報》報道，公司在 5 月 17 日起重開美國辦公室，在輪班制正式實施前，協助員工重新適應辦公室生活。不過摩根大通仍需遵守美國政府規定，最多只有一半員工在辦公室工作。

摩根大通是美國首間宣布員工可重回辦公室的投資銀行，富國銀行（Wells Fargo）也計劃在 9 月讓所有職員回到辦公室。

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▲ 摩根大通執行長 Jamie Dimon 預測在後疫情時代，公司只有不到 10% 的員工會遠距工作，多數員工將在辦公室上班，或採用遠距和辦公室工作的混合工作模式。

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不少華爾街高層不喜歡在家工作（WFH），認為措施無法長期持續。摩根大通執行長 Jamie Dimon 在年度股東信上批評，依賴 Zoom 進行遙距會議，令決策速度延誤，在家工作也令新員工無法從銀行學徒制中得益。他預計在後疫情時代，公司只有不到 10% 的員工會遠距工作，多數員工將在辦公室上班，或採用遙距和辦公室工作的混合工作模式。

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