【尊重員工】為食肆加時營業迫夥計打針？黃傑龍︰評估員工看法後維持B類經營方式

政府昨日（4 月 27 日）公布一系列社交距離措施，其中餐飲業分 4 種營運模式，視乎員工接種疫苗情況延長營業時間條件。叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍在 Facebook 專頁表示，已了解員工對接種疫苗的看法，決定繼續維持現時經營方式。

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黃傑龍在 Facebook 帖中指出，已向管理層了解員工對打針的看法，「大部分員工對疫苗都係抱觀望態度，表示擔心唔想打的仍然係大多數」。他重申，「打疫苗係無得迫嘅」。

因此評估員工對疫苗的看法後，黃傑龍決定旗下餐廳維持現時經營方式，即 B 類運作模式，包括員工定期檢測、食客可選擇用《安心出行》或填紙、堂食至晚上 10 時及維持 4 人一枱等措施，並指最少 1 個月內不會作出改變。他表示，除非員工對疫苗看法在 1 個月後出現重大改變，才有機會考慮是否參與 C 類運作模式。

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對於有人在貼文留言指，指公司管理層要求員工如未能在指定日期內接種新冠肺炎疫苗，將會停工。黃傑龍否認，稱從來沒有此事，重申「唔可以迫員工打針」、「所以絕對冇任何人可以喺我公司話幾多號之前唔打針就唔使返工」 。

黃傑龍又稱，一間公司總會有不同意見：「事實上可能亦都有一啲同事想開多兩個鐘頭工，幫公司賺多兩個錢，佢哋自己唔介意打針（或者寫醫生紙），咁佢哋有冇可能話自己情急用咗呢啲我完全反對嘅方法去強迫員工打針呢？ 我都唔敢話絕對冇可能，但係我絕對唔贊成，絕對不會容許在我公司發生。」

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